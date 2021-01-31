Konya'da çöpten 1 yılda 78 milyon kilowatt saat elektrik üretildi

AA 31 Ocak 2021 Pazar 15:07 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 15:17

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda bulunan çöplerin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Belediye olarak en önemli sorumluluklarından birinin de çevreyi korumak olduğunu vurgulayan Altay, "Biz de hem çevremizi korumak hem de şehir ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi'ni hayata geçirdik." bilgisini verdi.

Altay, Konya'da Aslım, Kaşınhanı ve Akşehir olmak üzere 3 metan gazından enerji üretim tesisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tesislerimizde katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli olan metan gazları, sahada açılan gaz toplama kanallarından yatay ve dikey borulama sistemi ile toplanıp gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve hem sera gazı azaltımı hem de enerji üretimi sağlanıyor. Tesislerimizde 2020 yılında 78 milyon 294 bin 638 kilowatt elektrik üretimi gerçekleştirdik. 2011'de Aslım'da, 2018'de ise Kaşınhanı ve Akşehir'de kurulan 3 tesisimizde bugüne kadar toplam 456 milyon 330 bin 518 kilowatt elektrik üretildi."