Konya'da yürütülen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Konya'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen 9 terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 Suriye ve Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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