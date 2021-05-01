İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mayıs 2021 Cumartesi / 19 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya'da dehşet! Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek öldürdü
Güncel

Konya'da dehşet! Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek öldürdü

Konya'da 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek (22), ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek'i (23) boğazını bıçakla keserek öldürdü.

DHA01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:14 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:14
ABONE OL

Olay, saat 00.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek'in evine geldi. Ramazan Menek, çıkan tartışmanın ardından eşi Tuba Menek'e bıçakla saldırdı. Banyoya kaçan eşinin peşinden giden Ramazan Menek, kendisine direnmeye çalışan Tuba menek'in boğazını keserek öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıdığı belirlenen Ramazan Menek, oturma odasındaki 2 yaşındaki kızı Gülay Menek'i de alarak evden kaçtı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. eve giren polisler, Tuba Menek'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde boğazı kesilen talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. İnceleme yapan polis, Tube Menek'in banyoda öldürüldükten sonra yatak odasına taşındığını saptadı.

Bu arada olayı duyarak eve eve gelen Tuba Menek'in yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olaydan sonra küçük kızı Gülay'ı da yanına alıp kaçan Ramazan Menek'in yakalanması için geniş çaplı çalışme başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.