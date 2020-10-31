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Konya'da dehşet! Şakanın sonu faciayla bitti

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bağ evinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre 3 arkadaşıyla eğlenen R.T.Ç.'nin arkadaşı Ali Osman Kalay'a şaka amaçlı doğrulttuğu dedesine ait av tüfeği aniden ateş aldı. Boğazından vurulan Kalay, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA31 Ekim 2020 Cumartesi 12:23 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:23
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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre 14 yaşındaki Ali Osman Kalay, arkadaşlarıyla birlikte dedesi M.A.'ya (65) ait Kamaşı mevkisindeki bağ evine gitti. 3 arkadaşıyla sohbet eden R.T.Ç. (16) dedesine ait ruhsatlı av tüfeğini şaka amaçlı Ali Osman Kalay’a doğrulttu. Ancak tüfek ateş aldı ve lise öğrencisi Kalay, boğazından vuruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kalay, kurtarılamadı.

Ali Osman Kalay’ın cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. R.T.Ç., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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