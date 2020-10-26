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Konya'da dehşet! Tartıştığı kayınpederini öldürdü

Konya'da eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen kişi, konuşmak için gittiği evde kayınpederini başından vurarak öldürdü. Polis cinayetle ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

IHA26 Ekim 2020 Pazartesi 13:35 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 13:35
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Olay, dün 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. (21), bir süredir ayrı oldukları ve kendi babasının evinde kalan eşi D.D. ile konuşmak için yanına gitti. İkili arasındaki tartışmanın ardından evden ayrılan Mehmet D. annesi İ.D. ve 13 yaşındaki kardeşi H.D.’yi de yanına alarak tekrar kayınpederinin evine geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet D. ve kayınpederi Barış D. arasında kavga çıktı. Kayınpederine ateş açan Mehmet D., Barış M.’yi (40) başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan kayınpeder olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili Mehmet D., annesi İ.D. ve kardeşi H.D.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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