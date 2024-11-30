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''Konya'da devlet korumasındaki çocuğun kaybolduğu'' haberleriyle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Konya'da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A'nın kaybolduğu' haberlerine ilişkin, 'Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir.' açıklamasını yaptı.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 12:20 - Güncelleme:
''Konya'da devlet korumasındaki çocuğun kaybolduğu'' haberleriyle ilgili açıklama
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Konya'da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A'nın kaybolduğuna ilişkin haberler bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'da S.A'nın Çocuk Evleri Sitesi'nden 22 Kasım'da izinsiz ayrılmasının ardından ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır."

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