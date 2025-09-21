İSTANBUL 26°C / 19°C
  Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

AA21 Eylül 2025 Pazar 12:20
Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Akşehir istikametinden Yunak yönüne seyir halinde olan Hakan Özdemir'in kullandığı 34 RZ 7822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta bulunan Fatma Çoban, Adil Çoban ve Kezban Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Hakan Özdemir ile Samet Çoban'ın ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

