Konya'da devrilen tır yandı: 1 ölü
Konya'da devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Hamdi T. idaresindeki 68 AAS 208 plakalı tomruk yüklü tır, Konya-Aksaray kara yolunun 40. kilometresinde devrildi.
Yolun altında bulunan ve hayvanların geçişi için kullanılan tünelin girişine düşen tır alev aldı.
İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürmesinden sonra Hamdi T'nin cansız bedenine ulaşıldı.
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