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Konya'da devrilen tır yandı: 1 ölü

Konya'da devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Hamdi T. idaresindeki 68 AAS 208 plakalı tomruk yüklü tır, Konya-Aksaray kara yolunun 40. kilometresinde devrildi.

Yolun altında bulunan ve hayvanların geçişi için kullanılan tünelin girişine düşen tır alev aldı.

İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürmesinden sonra Hamdi T'nin cansız bedenine ulaşıldı.

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