Konya'da dünür katliamı: İki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet Mahallesi'nde oğlunun boşanma aşamasında olduğu gelininin annesi Şadiye Aydın ile gelinin dayısı Selahattin Boz'u silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.İ.Ü. ile oğlu, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hayatını kaybeden 2 kardeş bugün toprağa verildi.

Dün Hürriyet Mahallesi'nde H.İ.Ü. ile Şadiye Aydın ve Selahattin Boz arasında çıkan tartışmada H.İ.Ü'nün silahla ateş etmesi üzerine Aydın olay yerinde yaşamını yitirmiş, Boz ise yaralanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olaya ilişkin şüpheliler baba H.İ.Ü. ve oğlu R.Ü gözaltına alışmıştı.