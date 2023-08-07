Konya'da dur ihtarına uymayan araçtan göçmenler çıktı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde arka camları beyaz renkle boyanmış minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin takibi sonucu minibüs, yol kenarında park halinde bulundu. Araçta yapılan incelemede, Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.