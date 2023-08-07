İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2023 Pazartesi / 21 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9984
  • EURO
    29,6575
  • ALTIN
    1679.93
  • BIST100
    7470.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya'da dur ihtarına uymayan araçtan göçmenler çıktı
Güncel

Konya'da dur ihtarına uymayan araçtan göçmenler çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde durdurulan minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 12:36 - Güncelleme:
Konya'da dur ihtarına uymayan araçtan göçmenler çıktı
ABONE OL

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde arka camları beyaz renkle boyanmış minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu minibüs, yol kenarında park halinde bulundu. Araçta yapılan incelemede, Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.