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Konya'da durdurulan araçta 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir araçta 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Konya'da durdurulan araçta 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezine gelen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

Polis ekipleri araçtaki H.S. ile A.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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