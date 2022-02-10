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Konya'da eğitime kar engeli

Konya'nın 24 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

IHA10 Şubat 2022 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 00:30
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

Öte yandan, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi.

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