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Konya'da eğitime kar engeli

Konya'nın 13 ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi. engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacak.

AA3 Mart 2022 Perşembe 23:15 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 23:15
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İlçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlara göre, Derbent, Derebucak, Hüyük, Ilgın, Cihanbeyli, Altınekin, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Halkapınar, Akşehir, Kadınhanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 4 Mart cuma günü uzaktan eğitim yapılacak.

Sarayönü ilçesinde ise yoğun kar yağışı sonrasında olumsuz hava şartlarının devam ediyor olması nedeniyle taşımalı eğitim ile Kadıoğlu, Çeşmelisebil, Gözlü, Yenicekaya, Özkent ve Gözlü Tigem mahallelerinde de yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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