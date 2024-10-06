Konya'da eniştesini öldüren zanlının gerekçesi ''Yok artık'' dedirtti

Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nuryol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.B. (24), 42 AGT 647 plakalı otomobil ile ablasının yaşadığı evin önüne geldi. Burada M.Y.B.'nin, 26 yaşındaki eniştesi Oktay Can Anlı'ya ablasıyla sürekli tartışmamasını söylemesi sonucu ikili arasında sözlü kavga çıktı. Tartışma sırasında M.Y.B., eniştesini yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek ağır yaraladı. Anlı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eniştesini vuran şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ABLASIYLA SÜREKLİ TARTIŞTIKLARI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Zanlının ilk ifadesinde, ablasıyla sürekli tartıştığı için Oktay Can Anlı'yla uyarma amaçlı konuşmaya başladıklarını, bu sırada tartışmanın büyüyerek olayın gerçekleştiğini ifade ettiği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.