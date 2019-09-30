Konya'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Emen Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisinde bulunan tek katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evin önünden geçen kişinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahalede bulundu.
Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Evdeki incelemede 80 yaşındaki alzaymır hastası Ahmet ile 79 yaşındaki eşi Ayşe Korucu'nun cansız bedenleri bulundu.
Yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.