Alınan bilgiye göre, Emen Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisinde bulunan tek katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin önünden geçen kişinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahalede bulundu.

Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Evdeki incelemede 80 yaşındaki alzaymır hastası Ahmet ile 79 yaşındaki eşi Ayşe Korucu'nun cansız bedenleri bulundu.

Yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.