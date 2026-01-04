İSTANBUL 18°C / 12°C
Konya'da evinde yangın çıkan kadın yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde evinde çıkan yangında yaralanan 74 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

AA4 Ocak 2026 Pazar 15:47
Akşehir Atakent Mahallesi'nde Elife Savaş'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin dumanı fark ederek ihbarda bulunması üzerine, olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personeli kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan ev sahibi Savaş, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Savaş, Konya'ya sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

