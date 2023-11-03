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Konya'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA3 Kasım 2023 Cuma 15:24 - Güncelleme:
Konya'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı
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Hacı Mehmet Yağcı (38) idaresindeki 11 DK 423 plakalı otomobil, Yunak-Emirdağ kara yolunun 8. kilometresinde Şahin Aygüneş yönetimindeki 42 Y 7013 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Dudu Aygüneş, Havva Demir ve Elanur Demir, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hacı Mehmet Yağcı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Akşehir ilçesi ile kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

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