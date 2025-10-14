İSTANBUL 19°C / 12°C
Konya'da feci kaza! 18 kişi yaralandı

Kadınhanı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

AA14 Ekim 2025 Salı 21:19
Konya'da feci kaza! 18 kişi yaralandı
Yaylayaka Mahallesi'nde Polatlı yolu üzerinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 42 VL 799 plakalı otomobil ile tarım işçilerini taşıdığı öğrenilen 42 GEG 13 plakalı minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, otomobildeki 4 kişi ile minibüste bulunan 14 kişi, ambulanslarla Kadınhanı Saime Koyuncu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı 3 kişi burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

