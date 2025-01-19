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Konya'da feci kaza! Baba ve oğlu öldü, 6 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu öldü, 6 kişi yaralandı.

AA19 Ocak 2025 Pazar 10:20 - Güncelleme:
Konya'da feci kaza! Baba ve oğlu öldü, 6 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 07 BIN 111 plakalı minibüs ile 42 Y 5545 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi'ndeki yol ayrımında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Eyüp Eyi'nin (40) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobildeki Mehmet Eyi (17) ve Ferhat T. ile minibüsteki 5 turist, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ölen Eyüp Eyi'nin oğlu olduğu öğrenilen Mehmet Eyi, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı Ferhat T. de Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Turistlerin bulunduğu minibüsün Kapadokya'dan Antalya'ya gittiği öğrenildi.

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