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Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Akşehir ilçesinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 tır şoförü hayatını kaybederken, 3 tır şoförü de yaralandı.

IHA26 Mart 2024 Salı 06:53 - Güncelleme:
Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, akşam saatlerinde D-300 Karayolu Akşehir Tren Garı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta duran O.Y. idaresindeki 01 ASV 343 plakalı tıra aynı istikamette seyir halinde olan H.K. idaresindeki 42 AGK 715 plakalı tır çarptı. Bunun ardından S.Ç. idaresindeki 10 AIY 433 plakalı tır da H.K. idaresindeki tıra, Nedim Kılıç idaresindeki 16 Y 0358 plakalı tırın da S.Ç. idaresindeki tıra çarpması sonucunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yoğun yağışın olduğu kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde 16 Y 0358 plakalı tırın şoförü Nedim Kılıç'ın kabinde sıkışması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan diğer tır şoförleri S.Ç. (31), O.Y. (35) ve H.K. (48) ise ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yoğun yağışın da etkisiyle trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak üzere önlem alırken kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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