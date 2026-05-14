  • Konya'da feci kaza: Yoldan çıkan otobüs duvara çarptı
Konya'da feci kaza: Yoldan çıkan otobüs duvara çarptı

Konya'da önce tıra, sonra yoldan yoldan çıkarak ağaç, direk ve duvara çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 8 yolcu yaralandı.

IHA14 Mayıs 2026 Perşembe 12:21
Kaza, sabah erken saatlerde Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi il merkezi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bereket Bolat (42) yönetimindeki 31 ED 146 plakalı Has Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden H.H.K. idaresindeki 42 E 5248 plakalı tıra arkadan çarparak kontrolden çıktı.

Otobüs, yol kenarında bulunan ağaç, aydınlatma direği ve istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüs sürücüsü Bereket Bolat olay yerinde hayatını kaybederken, 8 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

