Konya'da göçmen kaçakçılarına darbe

Konya'nın Emirgazi ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları önemli bir operasyonla sonuçlandı. Gece saatlerinde şüpheli bir konvoyu takibe alan güvenlik güçleri, profesyonel bir düzenle hareket eden kaçakçılık şebekesini çökertti. Operasyon kapsamında hem düzensiz göçmenler hem de onları taşıyan organizatörler gözaltına alındı.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde polisin durdurduğu 'öncü' ve 'artçı' düzenindeki 3 araçta, 10 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu organizatör tutuklanırken araçlara toplam 96 bin TL ceza kesildi.

Emirgazi İlçe Emniyet Amirliği, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat ekipleri, gece saatlerinde şüpheli bir konvoyu takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu, yasa dışı geçişleri koordine etmek amacıyla 'öncü' ve 'artçı' şeklinde hareket ettiği belirlenen üç araç, ilçe girişinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçlarda yapılan incelemede, yabancı uyruklu 3 organizatör ile kimliği bulunmayan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan sorgulamada, göçmenlerin Adana'dan Konya'ya nakledilmek üzere organizatörlerle toplam 45 bin TL karşılığında anlaştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 10 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Şahısların kullandığı 3 araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca, araç sahiplerine ve sürücülerine "korsan taşımacılık" suçundan toplam 96 bin TL idari para cezası uygulandı.