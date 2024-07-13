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Konya'da göl ve göletlere balıklandırma çalışması

Konya'nın ilçelerindeki göl ve göletlere yavru sazan balığı bırakıldı.

IHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:47 - Güncelleme:
Konya'da göl ve göletlere balıklandırma çalışması
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Konya'nın ilçelerindeki göl ve göletler balıklandırıldı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konya'daki iç suları balıklandırmaya devam ediyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde Hüyük, Derebucak, Taşkent, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Derbent, Kadınhanı, Akşehir ve Akören ilçelerindeki toplam 55 nokta balıklandırma çalışmasına dahil edildi. İlçelerdeki söz konusu göl ve göletlere salınmak üzere toplam 1 milyon 170 bin adet yavru sazan ilgililere teslim edildi. Çalışmalara, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan da eşlik etti.

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