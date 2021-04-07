Konya'da askeri gösteri uçağı düştü: Şehidimiz var

AA 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:36 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 15:29

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

MSB AÇIKLADI: PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen uçakla ilgili Twitter'dan yeni açıklama yaptı.

Açıklamada, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerine ait NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatıldığı kaydedildi.



MSB açıklamasında, "Uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT PİLOT İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da kaza kırıma uğrayan askeri uçakta şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.