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Konya'da helikopter destekli trafik denetimi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yorgun sürücüler, bir süre dinlenmeleri için araçlarından indirildi.

AA26 Ekim 2021 Salı 10:35 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 10:35
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İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin iş birliğiyle yapılan denetimde, kent merkeziyle Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde helikopter kullanıldı.

Hava denetiminde yakın mesafeden takip, yolda uygunsuz bekleme, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama yapan ve park etme kurallarına uymayan sürücüler kontrol noktasına bildirildi.

Kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi.

Sürücüler, hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması, seyir halinde cep telefonuyla konuşulmaması konularında bilgilendirildi.

Yorgun sürücüler, bir süre dinlenmeleri için araçlarından indirildi.

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