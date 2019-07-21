Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü
- AA
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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