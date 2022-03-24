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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

AA24 Mart 2022 Perşembe 02:54 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 02:54
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Yusuf Açıkgöz (42) idaresindeki 06 CHV 739 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Acar (23) idaresindeki 42 B 1390 plakalı otomobil Alaylar Bir Mahallesi Mortaş Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Semiha Acar (46), Goncagül (39), Ayşegül (38), Kısmet (14) ve Hülya Koçak (18) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Semiha Acar, buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

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