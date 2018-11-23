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Konya'da jandarmadan silah operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada kurusıkıdan çevirme tabancalar ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde 2 şahsın Üzümlü Mahallesi’nden temin ettikleri kurusıkıdan çevilme tabancalarla ruhsatsız av tüfeklerinin satışını yapacağı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı.
 
Harekete geçen ekipler, Beyşehir-Derebucak karayolu Üstünler mevkisinde 42 BLU 06 plakalı şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 3 adet kısa namlulu tabanca kabzeli pompalı yivsiz av tüfeği, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız yivsiz av tüfeği ile 3 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca ele geçirildi. Silahlarla birlikte yakalanan şüpheli H.Y. ile A.T. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Silahlara savcılık kararıyla el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

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