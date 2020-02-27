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Konya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Konya'da geri dönüşüm ve atık yağlardan üretilen 46 bin 610 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

IHA27 Şubat 2020 Perşembe23:03 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 23:03

Konya’da geri dönüşüm ve atık yağlardan üretilen 46 bin 610 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayönü ilçesi Ladik mahallesinde geri dönüşüm ve atık yağlardan kaçak akaryakıt üreterek piyasaya sattığı belirlenen kimyevi maddeler üreten bir tesiste arama yaptı. Yapılan aramada, kaçak akaryakıt olarak kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 20 bin litre yakıt ele geçirildi. Ayrıca soruşturma dosyası kapsamında yapılan üç ayrı ara yakalamada 26 bin 610 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Toplam 46 bin 610 litre kaçak akaryakıt ile ilgili 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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