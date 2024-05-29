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Konya'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilerek karşı şeride geçen kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
Konya'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 14 kişi yaralandı
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Beyşehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde meydana gelen kazada, R.Ç. yönetimindeki 28 K 0748 plakalı kamyon, Antalya istikametine doğru seyir halindeyken devrilip karşı şeride geçti.

Yan yatan kamyon karşı yönden gelen içerisinde büyük bölümü bir silah fabrikasında çalışan ve mesai sonrasında evlerine dönüş yapan işçilerin bulunduğu Beyşehir ilçe merkezi yönüne giden A.Ö.K. idaresindeki 42 AUB 351 plakalı minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs ve kamyon sürücüsü ile her iki araçta bulunan 12 yolcu, olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.D, hastanede yapılan müdahale sonrasında Konya merkeze nakledildi.

Kaza sebebiyle Beyşehir-Antalya kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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