İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2026 Salı / 24 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1261
  • EURO
    53,2647
  • ALTIN
    6416.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü hayatını kaybetti
Güncel

Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 41 yaşındaki sürücü Kerim Gündağ hayatını kaybetti, aralarında diğer sürücünün de bulunduğu 5 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

AA9 Haziran 2026 Salı 01:27 - Güncelleme:
Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü hayatını kaybetti
ABONE OL

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Beşışıklı Mahallesi'nde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

KAMYONETİN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yunak'ın Beşışıklı Mahallesi'nde Tekin A. yönetimindeki 34 BDP 237 plakalı kamyonet ile Kerim Gündağ'ın (41) kullandığı 42 AIY 672 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gündağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Tekin A. ile kamyonette bulunan 4 kişi, ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesi ve Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

  • Konya trafik kazası
  • Yunak kaza
  • Kerim Gündağ
  • kamyonet otomobil çarpışması
  • Beşışıklı Mahallesi

ÖNERİLEN VİDEO

''Tereyağı şovu'' faciaya dönüştü: Acı çığlıklar restoranı ayağa kaldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.