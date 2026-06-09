Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Beşışıklı Mahallesi'nde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

KAMYONETİN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yunak'ın Beşışıklı Mahallesi'nde Tekin A. yönetimindeki 34 BDP 237 plakalı kamyonet ile Kerim Gündağ'ın (41) kullandığı 42 AIY 672 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gündağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Tekin A. ile kamyonette bulunan 4 kişi, ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesi ve Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.