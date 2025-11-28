İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Konya'da kara para ve silahlı suç ağlarına darbe: 530 milyon lirayı aşan servet bloke edildi

Konya merkezli iki organize suç örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı, yüzlerce taşınmaz ve araç ile 530 milyon lirayı aşan mal varlığına el konuldu.

AA28 Kasım 2025 Cuma 20:39 - Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" (kara para) suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Konya merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

İl merkezinde faaliyet gösteren "Ç." organize suç örgütünün liderliğini yaptığı tespit edilen H.Ç. ve İ.Ç'nin de bulunduğu 23 şüpheli, Konya ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda, 11 milyon 340 bin lira değerinde ziynet eşyası, 847 bin 950 lira nakit para, 12 bin 200 dolar, 1015 avro, 1 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilere ait piyasa değeri 340 milyon 690 bin lira olan 22 taşınmaza ve 21 araca satılamaz şerhi, ayrıca 45 banka hesabına bloke konuldu.

Gözaltına alınan 23 şüpheliden 8'i adli makamlara sevk edildi.

Liderliğini O.B. ve Ö.B'nin yaptığı tespit edilen "B." organize suç örgütüne yönelik operasyonda ise 58 şüpheliden 50'si yakalandı.

Şüphelilerin "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yaralama, uyuşturucu ticareti" ve çeşitli suçlardan gelir elde ettikleri tespit edildi.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında piyasa değeri 181 milyon 355 bin lira olan 3 taşınmaza ve 41 araca satılamaz şerhi konuldu, 168 banka hesabı bloke edildi.

İki operasyonda 530 milyon lirayı aşan mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

