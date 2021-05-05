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Konya'da kardeş kavgası kanlı bitti

Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren çocuk yakalandı.

AA05 Mayıs 2021 Çarşamba 23:01 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 23:04
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Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'taki evlerinde U.A. (17) ile ağabeyi Rahim A. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra evden ayrılan ağabey-kardeş apartmanın önünde kavga etmeye başladı. Kavgada U.A. ağabeyini bıçakla yaraladı.

Rahim A. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan U.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürdürülüyor.

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