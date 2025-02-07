Konya'da korkunç kaza: 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kadri Narin (55) idaresindeki 06 ECC 921 plakalı otomobil, Adana-Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Abdullah Aytekin (26), Çiğdem Aytekin (35), 6 aylık Lina Aktekin ve Müyesser Narin (51) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Lina bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.