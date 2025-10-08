İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Konya'da korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı...

Konya'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 09:54
Konya'da korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı...
Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Topbaş (41) idaresindeki kamyon, Çetmi Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Yılmaz (46) olay yerinde hayatını kaybetti, A.Y. (60) yaralandı.

Yaralı A.Y, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

