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Konya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 07:05 - Güncelleme:
Konya'da korkutan deprem
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Konya'da saat 06.40'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Ilgın ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

- YERLİKAYA'DAN BİLGİLENDİRME

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Konya Ilgın'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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