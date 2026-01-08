İSTANBUL 17°C / 3°C
Güncel

Konya'da kum fırtınası: Trafiği olumsuz etkiledi, görüş mesafesi düştü

Konya Ankara kara yolu güzergahı Altınekin ve Cihanbeyli ilçeleri arasında etkili olan kum fırtınası trafiği olumsuz etkiliyor. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlük yaşıyor.

IHA8 Ocak 2026 Perşembe 17:49
Konya'da kum fırtınası: Trafiği olumsuz etkiledi, görüş mesafesi düştü
Konya'yı Ankara'ya bağlayan Kara yolu üzerinde Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Kavşağı mevkiinde kum fırtınası yer yer etkili oluyor. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlük yaşıyor.

YAŞAM ŞARTLARINI ZORLAŞTIRIYOR

Kara yolunda trafik ekiplerince zaman zaman trafik akışı durdurulurken, kontrollü olarak sağlanıyor. Aynı kara yolu güzergahındaki Kulu ilçesinde de fırtına zaman zaman etkisini arttırarak yaşam şartlarını zorlaştırıyor.

Yetkililer, vatandaşları fırtınaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Popüler Haberler
