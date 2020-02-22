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Konya'da kuyumcu soygunu

Konya'da bir kuyumcuya giren yüzü maskeli iki şüpheli tarafından 200'e yakın altın bilezik ile 40 bin lira para çalındı. Hırsızların yakalanması için şehir genelinde operasyon başlatıldı.

IHA22 Şubat 2020 Cumartesi13:49 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 13:49

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Erdoğan Solak’a ait kuyumcuyu bir süre takip eden yüzü maskeli iki şüpheli plakası kapalı beyaz bir araç ile iş yerine geldi. İçerideki çalışanlara tüfeği doğrultarak torbaya altın ve paraları doldurmasını isteyen hırsızlar yaklaşık 200 altın bilezik ve 40 bin lira para ile ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelerken görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

Hırsızların kafasına silah dayadığı işyeri sahibinin oğlu Hüseyin Solak yaşadığı korku dolu anları anlattı. Solak, "Biri hızlıca içeriye girdi diğeri de içeriye girerek dolaştı diğer tarafa. Alparslan hadi, alacağını al dedi. Torbayı, paraları da alarak çıkıp gittiler. Kar maskeli ve silahları vardı. Sonra ben telefonumu alarak babamı aradım" dedi.

Olaya şahitlik edenler yaşananları anlatırken şüphelilerin yakalanması için şehir genelinde operasyon başlatıldı.

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