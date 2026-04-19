Konya'da lastikçi dükkanında patlama: 2 kişi yaralandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde oto lastikçiler sanayisindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında yaşanan patlama sonucu 1 itfaiye personeli ve 1 iş yeri çalışanı yaralandı; alevlerle yaklaşık 2 saat mücadele edildi.
SELÇUKLU'DA LASTİKÇİ DÜKKANINDA ALEVLER YÜKSELDİ
Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÖNDÜRME SIRASINDA PATLAMA: 1 İTFAİYE ERİ VE 1 ÇALIŞAN YARALANDI
Yangını söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle, 1 itfaiye personeli ve 1 iş yeri çalışanı yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.