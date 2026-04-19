Güncel

Konya'da lastikçi dükkanında patlama: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki oto lastikçiler sanayisinde bir iş yerinde çıkan yangın sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 itfaiye personeli ve 1 iş yeri çalışanı yaralanırken, alevler yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

AA19 Nisan 2026 Pazar 23:06
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde oto lastikçiler sanayisindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında yaşanan patlama sonucu 1 itfaiye personeli ve 1 iş yeri çalışanı yaralandı; alevlerle yaklaşık 2 saat mücadele edildi.

SELÇUKLU'DA LASTİKÇİ DÜKKANINDA ALEVLER YÜKSELDİ

Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÖNDÜRME SIRASINDA PATLAMA: 1 İTFAİYE ERİ VE 1 ÇALIŞAN YARALANDI

Yangını söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle, 1 itfaiye personeli ve 1 iş yeri çalışanı yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

  • Konya yangın
  • Selçuklu lastikçi yangın
  • iş yeri patlaması
  • itfaiye yaralı
  • Horozluhan Mahallesi

