Konya'da müstakil evde yangın: 1 can kaybı

İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evin birinci katına giren ekipler, içeride dumandan etkilenen bir çiftle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 60 yaşındaki Sedef Sarıtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen eşi Ali Sarıtaş ise Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, baca kaynaklı çıkan yangının çiftin kaldığı odadaki yatak ve yorganı tutuşturduğu, evin kısa sürede yoğun dumanla kaplandığı ve çiftin uykuda iken dumana maruz kaldığı tespit edildi.