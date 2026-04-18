  • Konya'da nefes kesen gösteri: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ilgiyle izlendi
Konya'da nefes kesen gösteri: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ilgiyle izlendi

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini misafir etti. Öğrenciler, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları tarafından hazırlanan gösterileri büyük bir ilgiyle izledi, sergilenen uçak ve helikopterleri yakından gördü.

Konya'nın tüm ilçelerindeki çeşitli okullardan 2 bin 188 öğrenci öğretmenleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına geldi.

Üs içerisindeki Kartal Park Sahasına intikal eden öğrenciler statik uçak sergisi ve stantları dolaşarak burada fotoğraf çekildi. Öğrenciler, ardından SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi. Özel program kapsamında öğrenciler, Personel Kurtarma (PK) ile İleri Hava Kontrolör (İHK) Filo Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen gösteriyi izledi.

Gösteride F16 pilotlarının atlamasını takiben düşman sahasından MAK paketleri olarak olabilecek en alçak irtifadan en hızlı şekilde kurtarma harekatı icra edildi. CN-235 uçakları ve F16 uçaklarını simüle ederek yakın hava desteği sağladı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

