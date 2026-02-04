İSTANBUL 13°C / 6°C
  • Güncel
  Konya'da organize suç örgütü operasyonu: Zanlılar gözaltında
Güncel

Konya'da organize suç örgütü operasyonu: Zanlılar gözaltında

Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 09:46
Konya'da organize suç örgütü operasyonu: Zanlılar gözaltında
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suça karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

İki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 1 kurusıkı, balistik yelek, 5 çek ve senet, mühür, bir miktar uyuşturucu ve flash bellek ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, "nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit, hakaret, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" gibi çok sayıda suça karıştıkları öne sürüldü.

