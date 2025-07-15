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Konya'da orman yangını: Alevlerle mücadele ediliyor

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA15 Temmuz 2025 Salı 13:46 - Güncelleme:
Konya'da orman yangını: Alevlerle mücadele ediliyor
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Konya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar, Orman İşletme Şefliği ve Konya İtfaiyesi ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla yürütülüyor.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ormanın kahramanları ve ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda tüm güçleriyle çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yangınla mücadeleye devam etmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir."

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgede hayvan otlatan 15 yaşındaki şüpheli, yaktığı ateş ormana sıçradığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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