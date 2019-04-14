Konya'da otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
Salim Özlü (45) yönetimindeki 42 ABU 419 plakalı otomobil, Hotamış Kavşağı'nda, Mustafa Küçüksu'nun kullandığı 70 E 7111 plakalı balya yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Dilek Özlü (43), Esma Bilgin (40), Pınar Kılınç (20) ve Mehmet Kılınç (25) yaralandı. Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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