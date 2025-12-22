Konya'da otomobille çarpışan tır yola devrildi: 2 kişi yaralandı

Ankara-Konya kara yolunun 88. kilometresi Kömişini Mahallesi kavşağında yol kenarındaki tesisten çıkan Gülcan A. idaresindeki 55 DJ 754 plakalı otomobile, Mehmet A. yönetimindeki 41 RT 890 plakalı mermer yüklü tır çarptı.
Kazanın etkisiyle tır yol ortasına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan tır sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Gülcan A. da kazada hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle kapanan Ankara-Konya kara yolunda trafik bir süre alternatif yoldan kontrollü olarak sağlandı.
Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.