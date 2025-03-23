İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2025 Pazar / 24 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0415
  • EURO
    41,4051
  • ALTIN
    3679.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Konya'da panik anlar: 6 katlı bina çöktü!

Konya'da yıkım aşamasındaki 6 katlı bina çöktü. Binanın yıkıldığı anda yaşanan panik ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA23 Mart 2025 Pazar 16:14 - Güncelleme:
Konya'da panik anlar: 6 katlı bina çöktü!
ABONE OL

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı boş binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkılma tehlikesi yüzünden daha öncesinde boşaltılan 6 katlı bina, yıkım aşaması sırasında çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme esnasında içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatıldı.

Olay anında yaşanan panik ise binanın yanında bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; binanın çökmesinin ardından toz bulutu, dışarıda bulunan vatandaşın dükkana girmesi ve dükkan içerisindeki panik anları yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.