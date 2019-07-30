30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5833
  • 6,2234
  • 254.717
  • 103037
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya'da silah fabrikasında yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasının çatısında yangın çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ana binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ilçedeki itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Alevlere müdahale için Antalya ve Burdur'dan helikopter istendi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabahleyin 08.30 sularında fabrikanın bağlı olduğu kooperatifin başkanının kendisini arayıp yangın çıktığını ilettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Huğlu Kooperatifinin çatısında büyük bir yangın çıktığını söylediler. Hemen Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bilgi verdik. Orman Bölge Müdürlüğümüz hızlı şekilde itfaiye araçlarını gönderdi. Burdur ve Antalya'dan iki adet helikopter tahsis edildi. Şu an yangın devam ediyor. Umarım daha da büyümeden yangın söndürülür."

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Bakanlık duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Dünyanın en büyüğü... Temeli atıldı

Dünyanın en büyüğü... Temeli atıldı

Araç sahipleri dikkat! Yarın sona eriyor

Araç sahipleri dikkat! Yarın sona eriyor

Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak

Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak

Tarihi vurgun! 100 milyondan fazla müşterinin tüm verileri çalındı

Tarihi vurgun! 100 milyondan fazla müşterinin tüm verileri çalındı

Apartman kapısını sıkıca tuttu, polisi aradı

Apartman kapısını sıkıca tuttu, polisi aradı

Vali Yerlikaya'dan Suriyeliler üzerinden yapılan algı operasyonuna cevap

Vali Yerlikaya'dan Suriyeliler üzerinden yapılan algı operasyonuna cevap

'Ölüyorum' deyip ağladı, bir türlü hastaneye götürülemedi

'Ölüyorum' deyip ağladı, bir türlü hastaneye götürülemedi
 

POPÜLER HABERLER

Şırnak´ta 6 PKK´lı terörist böyle öldürüldü

Şırnak´ta 6 PKK´lı terörist böyle öldürüldü

İstanbul'un ilk Bengal kaplanları ziyaretçilerle buluştu

İstanbul'un ilk Bengal kaplanları ziyaretçilerle buluştu

Uykuda nefes alamıyorsanız sorun kedinizde olabilir!

Uykuda nefes alamıyorsanız sorun kedinizde olabilir!

Fantastik tasvirlerle İstanbul

Fantastik tasvirlerle İstanbul

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA