29 Eylül 2025 Pazartesi
  • Konya'da şüpheli ölüm! 28 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu
Güncel

Konya'da şüpheli ölüm! 28 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde sabah saatlerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 28 yaşındaki Yaşar Taşdelenoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

29 Eylül 2025 Pazartesi 11:04
Konya'da şüpheli ölüm! 28 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu
Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinin bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE MORGA KALDIRILDI

Ekiplerin ilk müdahalesinde 28 yaşındaki Yaşar Taşdelenoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemesinin ardından Taşdelenoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşar Taşdelenoğlu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

