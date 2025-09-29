Konya'da şüpheli ölüm! 28 yaşındaki gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinin bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinde 28 yaşındaki Yaşar Taşdelenoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemesinin ardından Taşdelenoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşar Taşdelenoğlu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.