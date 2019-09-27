23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6601
  • 6,1903
  • 271.82
  • 104685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü

Konya'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya-Seydişehir kara yolunun 48'inci kilometresinde B.Y. idaresindeki 07 ADH 76 plakalı tır ile M.A'nın kullandığı 07 FES 29 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücü M.A. ile otomobilde bulunan eşi C.A, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobildeki iki çocuk ile tır sürücüsü kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Su aygırına jöle yediren çifte tepki çekti!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

F-16'larımız Suriye hava sahasında uçtu

F-16'larımız Suriye hava sahasında uçtu

TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

Her evde bulunması gerekiyor! Peki maliyeti ne kadar?

Her evde bulunması gerekiyor! Peki maliyeti ne kadar?

HDP'liler tehdit etti, anneler geri adım atmadı! 'Gerekirse canımı veririm'

HDP'liler tehdit etti, anneler geri adım atmadı! 'Gerekirse canımı veririm'

İstanbul depremini yorumladılar: Tetiklemesinden endişe duyuyorum

İstanbul depremini yorumladılar: Tetiklemesinden endişe duyuyorum

Açık açık uyardı: Dünyanın neresinde olursa olsun saldırırız!

Açık açık uyardı: Dünyanın neresinde olursa olsun saldırırız!

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul Avcılar´da caminin minaresi yıkıldı!

İstanbul Avcılar´da caminin minaresi yıkıldı!

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA