Konya’da torbacılara yönelik operasyon: 14 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından hazırlıklarını tamamlayan ekipler, kent merkezinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 14 şahsın gözaltına alındığı operasyonda, adreslerde dedektör köpek 'Oskar' ile arama yapıldı. Aramalarda 6 gram eroin, bin 256 gram esrar, 155 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonla bağlantılı olarak 64 zanlıya da uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.