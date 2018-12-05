Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konya’da torbacılara yönelik operasyon: 14 gözaltı

Konya’da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
 
Teknik ve fiziki takibin ardından hazırlıklarını tamamlayan ekipler, kent merkezinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 14 şahsın gözaltına alındığı operasyonda, adreslerde dedektör köpek 'Oskar' ile arama yapıldı. Aramalarda 6 gram eroin, bin 256 gram esrar, 155 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
 
Operasyonla bağlantılı olarak 64 zanlıya da uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uçağın mahalleye dalışı saniye saniye kaydedildi

Uçağın mahalleye dalışı saniye saniye kaydedildi

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA